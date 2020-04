Geen corso, wél dahlia's in Rijsbergen

Buurtschap Rijsbergen maakt van de nood een deugt, zegt bestuurslid Bo van Veen (24) op de haar toegewezen route door het dorp. ,,Het is de gebruikelijke tijd om dahliaknollen te planten voor onze corsowagen. Maar nu we ze grotendeels niet nodig hebben omdat we dit jaar geen wagen bouwen, maken wij onze inwoners er thuis blij mee.”

Toch genieten

De Rijsbergse heeft al tientallen positieve reacties aan huis gehad, zoals van de familie Daamen waar ze aanbelt. Mensen waarderen de geste van de buurtschap luid en duidelijk. ,,En ze beloven allemaal om knollen te planten. In de voortuin, hopen wij. Of in een bloembak naast de deur. Dan kunnen we deze zomer met z'n allen van elkaars bloemen genieten.”

Zwaar geschut

De buurtschap had voorbije winter een voorraad van zo'n 25.000 dahliaknollen opgeslagen. Die moesten uiteindelijk gaan zorgen voor een veelvoud aan bloemen. Alleen al voor de geplande corsowagen - getiteld Zwaar geschut - waren in Rijsbergen een slordige 350.000 bloemen nodig om op de eerste zondag in september door Zundert te laten rijden.

Quote Zonder corso's zijn onze bloemen onverkoop­baar, dus geven we de knollen liever weg John Verpalen, Buurtschap Rijsbergen

Het ontwerp blijft bewaard voor het corso van 2021, maar met al die knollen lukt dat niet. De bloemenploeg zet nu 12.000 exemplaren uit op het veld aan de Bredaseweg. Dat worden weer planten met knollen die voor de volgende editie kunnen worden gebruikt, legt bestuurslid John Verpalen (56) uit.

Sympathiek

,,Normaal gesproken gebruiken wij de bloemen op onze wagen en verkopen de exemplaren die we over hebben aan andere corso's in Nederland en het buitenland. Maar nu het nergens doorgaat en er geen handel is, kun je ze weggooien. Of, zoals wij doen, in heel Rijsbergen uitdelen, da's sympathieker toch?”

Foto's

De buurtschap hoopt dat al die particulieren zomerse foto's gaan maken van hun dahlia's en die met elkaar op sociale media delen. In die duizenden zakjes met knollen zitten ook 'gouden dahlia's’ verstopt. Wie die weet te kweken, maak aanspraak op een extra prijs.