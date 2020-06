Geen corso? Dat niet, maar er is een alternatief bedacht! ‘Anders is het veel te kaal’

Racisme en discrimina­tie in Breda? Dat lijkt niks nieuws

7:00 BREDA - Opeens staan er tussen de 1.000 en 1.500 mensen op het Chasséveld in Breda om te protesteren tegen racisme. Om duidelijk te maken dat niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland sprake is van ingeslepen racisme. En ook Breda ontkomt niet aan kritiek. Terecht?