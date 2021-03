Geen celstraf na verwoestende ontploffing met mortierbom in Bredase woonwijk

Met 118 kilometer per uur over Wilhelmina­sin­gel in Breda: bestuurder is rijbewijs kwijt

17 maart BREDA - Bij een snelheidscontrole op de Wilhelminasingel in Breda is woensdagavond een bestuurder zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed met 118 kilometer per uur. Je mag daar 50 per uur.