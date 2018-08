Geen cel geëist tegen verdachte straatrover die vrouw in gezicht sloeg in Breda

De klappen die de man gaf waren waarschijnlijk omdat hij de tas van de vrouw wilden stelen. Dat lijkt ook zo op de beelden die donderdag in de rechtbank in Breda te zien waren. Advocaat Paul Groenhuis van de verdachte stelt echter dat de tas helemaal niet het doel was. Volgens hem dacht de man door zijn psychotische stoornis dat de vrouw hem iets wilde aandoen en sloeg hij er daarom op los. De vrouw had bij haar aangifte ook niets verteld over de poging om de tas te stelen. Ze had ook niets aan haar tas gevoeld. Wel raakte ze gewond aan haar hoofd.