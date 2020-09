Geen carnavalswagens in Bredase optocht van 2021

Het is nog niet bekend of het carnaval van 2021 gevierd kan worden. Maar voor de bouwers van wagens voor de optocht heeft de stichting Kielegat de knoop doorgehakt. ,,Het is nog te vroeg om nu te beslissen of de Grote Optocht wel of niet doorgaat. Echter moeten wij als stichting wel een besluit nemen voor de deelnemers met wagens”, zo schrijft voorzitter Lucien Verhoef in een persbericht. ,,Richt je op 2022. Dat is voor nu onze boodschap aan deze bouwers.” Verhoef was verder niet bereikbaar voor een toelichting.

Quote Wij moeten als stichting wel een besluit nemen voor de deelnemers met wagens. Lucien Verhoef, Stichting Kielegat

We waren nog niet begonnen

,,We hadden het al een beetje zien aankomen", zegt Niels Lambrechts van Bak en Beun die dit jaar de eerste prijs bij de grote wagens wonnen. ,,We waren nog niet begonnen. Het is ook lastig om een wagen een jaar lang te moeten stallen. Maar als het niet gaat dan gaat het niet. We zien het als een kleine pauze. Daarna gaan we weer vrolijk verder.”

Bouwers met papier moeten dat ruim van tevoren weten

John Feskens van cv de Spoedjes (derde plaats grote wagens in 2020) begrijpt het besluit van de stichting Kielegat wel. ,,Ze moeten nu duidelijkheid scheppen. Als je in Bavel of Prinsenbeek meedoet, moet de wagen van papier zijn. Als bouwer moet je dat ruim van tevoren weten. Wij gebruiken zelf polyester, maar met de Spoedjes waren we nog niet begonnen. De coronabesluiten veranderen bijna wekelijks.”