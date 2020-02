Geen burgersessie over parkeren in Zandberg, wel inspraak voor bewoners

Vermeend traangas­spui­ter café Janssen ontkent: ‘Het was geen pepper­spray, maar aansteker’

16:04 BREDA - De 23-jarige Ramon van der H. ontkent dat hij degene is die op 13 oktober 2018 met pepperspray spoot in een druk café Janssen in Breda. Hij is herkend op beelden, maar hij zei donderdag bij de Bredase rechtbank in Breda dat hij op die beelden geen traangas, maar een aansteker vasthad.