Geen bezoek meer aan ouderen in Brabantse zorgcentra

Het besluit om preventief de deuren op slot te doen is in de loop van maandag genomen. Volgens bestuurder Conny Helder van tanteLouise - veertien verpleeg- en verzorgingshuizen in Bergen op Zoom Woensdrecht en Steenbergen - kunnen de instellingen niet anders. “Het is helaas onontkoombaar. De maatregel is enorm ingrijpend voor zowel bewoners als familieleden, zeker in een gemeente waar nog geen besmettingen met het coronavirus zijn. Maar we durven het niet meer aan om mensen toe te laten”, aldus Helder die namens het Regionaal Overleg spreekt.