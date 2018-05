Geen bewijs diefstal door Bredase 'fietsenhandel'

De politie stapte bij de man binnen naar aanleiding van een tip van een politie-informant. Die vertelde dat S. fietsen stal en verkocht. Dat gebeurde in september vorig jaar. De politie pakte de man op in november. Hij vertelde zelf dat hij de fietsen niet had gestolen, maar gekocht. Hij kon zelfs een soort van administratie laten zien. De rechter oordeelde dat er mede daardoor weliswaar geen bewijs was voor de diefstal, maar wel voor de heling. De officier van justitie sprak dinsdag nog van een 'malafide fietsenhandel.'