Geen betaald parkeren in Sportpark, wél in Zandberg. Wordt hier met twee maten gemeten?

Bouwen carnavals­wa­gens gaat door: ‘Desnoods voor 2022’

25 augustus BREDA/RAAMSDONK/HOEVEN – Wel of geen carnavalsoptocht? Dat wordt in de meeste Brabantse plaatsen pas in september duidelijk. Sommige bouwers wachten af. Anderen zijn volop aan de slag, zoals in Breda en Hoeven en Raamsdonk.