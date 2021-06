‘Geen behoefte aan deze dure woningen in Breda’, buurt Villa Trianon vecht door bij Raad van State

Op het terrein van Villa Trianon zijn twaalf dure appartementen, twee villawoningen en drie stadswoningen ingetekend. De gemeenteraad van Breda heeft daar in september 2020 groen licht voor gegeven. Maar aan die dure woningen zou in de buurt geen behoefte bestaan, verklaarden tegenstanders maandag in een rechtszaak in Den Haag. Goedkopere starterswoningen en woningen in het middensegment, daar zou Breda zich vooral op moeten richten.