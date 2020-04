Geen afsluitingen in de regio met Pasen

Dat laat een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Hoewel het afgelopen weekend op de meeste plaatsen rustig bleef, waren er ook enkele plaatsen in de regio waar de politie moest optreden, zoals in Breda. ,,We beraden ons momenteel nog of we besluiten preventief tot sluiting van bepaalde gebieden tijdens de paasdagen over te gaan of dat we dat pas doen mocht dat nodig zijn‘’, aldus de woordvoerster die benadrukt dat het overgrote deel van de Brabanders afgelopen weekend zich aan de afspraak hield en thuis bleef.