Geel stof bedekt auto's in Breda op tweede kerstdag en kan hooikoorts veroorzaken: ‘Bomen staan dit jaar in winterbloei’

Een BigMac als diner op Eerste Kerstdag: ‘Dit is de rotste kerst ooit’

18:08 BREDA - Het is rond 18.30 uur, Eerste Kerstdag. Bij McDonalds aan de Steenakker in Breda stuift een vrouw van een jaar of 25 binnen. Ze bestelt, grist haar BigMac van de toonbank, kijkt even op als ze wordt aangesproken en barst in huilen uit. ,,Dit is de rotste kerst ooit”, zegt ze en rent weg.