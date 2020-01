Geëiste taakstraf te weinig voor hardleerse Bredase drankrijder: 3,5 maanden cel

Depla over nieuwjaar Breda: ‘Als dit tijdens jazzfesti­val was gebeurd, dan was ik burgemees­ter af’

30 januari BREDA - Als de viering van oud en nieuw in Breda een evenement was geweest, dan had burgemeester Paul Depla er geen vergunning voor afgegeven. ,,Want als er iets vergelijkbaars was gebeurd tijdens het jazzfestival, dan vraag ik me af of ik nog burgemeester van Breda zou zijn.’’