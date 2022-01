Gedetineerde doodgeschoten in Belgisch dorpje na gijzeling in Bredase inrichting

Burgemees­ter Paul Depla over de coronacri­sis: ‘Het gaat er niet om wat we willen, maar om wat kan’

TERHEIJDEN - Corona laat een aantal dingen in ons leven niet meer toe. Het gaat er niet om wat we willen, maar om wat kan. Dat was de belangrijkste boodschap van burgemeester Paul Depla van Breda zondag in de talkshow Spraakvermaak.

10 januari