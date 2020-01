Gedeputeerde maakt alvast een kleine ‘vuelta’: ‘Hup West-Brabant!’

Doorkomstgemeente

Grensdorp

,,We rijden vandaag langs drie gemeenten”, aldus Van Gruijthuijsen. ,,De plaatsen zijn vooral uit praktische overweging gekozen. Maar grensdorp Baarle-Nassau zit er bij omdat het een Europese gemeente is. We hopen niet alleen Nederlanders en Spanjaarden naar Brabant te lokken, de Belgen zijn straks uiteraard ook van harte welkom.”

In Etten-Leur heeft hij borden gegeven aan de wethouder van die plaats, plus die van Roosendaal, Altena, Rucphen en Woensdrecht. In Baarle-Nassau zijn de genoemde ABG-gemeenten aan de beurt, daarna volgen in Dongen nog de afgevaardigde van die plaats en van Oosterhout. Van Gruijthuisen komt niet in de gemeente Drimmelen, maar de daar dienst doende (sport)wethouder Harry Bakker zou Harry Bakker niet zijn als hij niet zelf iets heeft geregeld. In Made.