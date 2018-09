Gedeputeerde doet beroep op transportsector: 'laat chauffeur niet zelf opdraaien voor ticket bewaakte parking'

Verbouwing van de Klokken­berg komt op stoom: 'Straks spelen de kinderen hier'

8:00 BREDA - De omvangrijke en ruim 60 miljoen euro kostende verbouwing van het vroegere sanatorium De Klokkenberg in Breda tot woonoord komt op stoom. Het enorme complex staat volop in de steigers. Vastgoedman Richard Schul: ,,De go/no-go zijn we voorbij. Er is geen weg meer terug.''