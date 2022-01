Gedenkhart voor dood gevonden baby Amy in Wernhout

Update Politie maakt zich ernstig zorgen over moeder dode baby, onderzoek in volle gang

WERNHOUT - Hij is rustig, maar zichtbaar ontdaan en zoekt naar de juiste woorden. ,,Weet u, ik kan alleen maar hopen dat het kindje niet geleden heeft. Als dat wel zo is, hoop ik op gerechtigheid. Dit is hoe dan ook een tragisch verlies.” De politie maakt zich ondertussen grote zorgen over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van de pasgeboren baby, die woensdag dood gevonden werd in Wernhout. Het onderzoek is donderdag in volle gang. De vrouw wordt opgeroepen zich te melden.

13 mei