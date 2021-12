Gedeeltelijke afsluiting Aanstede voorlopig van de baan

TETERINGEN - De gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede in Teteringen wordt voorlopig niet meegenomen in de maatregelen om de doorstroming op de Oosterhoutseweg te verbeteren. Pas als andere maatregelen niet voldoende resultaat opleveren, wordt bekeken of het alsnog nodig is.

Delen per e-mail

Het verkeer op de Oosterhoutseweg zorgt al jaren voor overlast in Teteringen. De weg, die Oosterhout en Breda binnendoor met elkaar verbindt, doorkruist het dorp letterlijk. Met name tijdens de ochtend- en de avondspits slibt de weg deels dicht met voornamelijk doorgaand verkeer. Bij flinke drukte loopt ook het verkeer in de zijstraten die uitkomen op de Oosterhoutseweg vast.

Verwijt

Voor de zomer presenteerde onderzoeksbureau Bureau Sweco de bevindingen van haar eerste verkeersonderzoek over de Oosterhoutseweg. Daarop kwam direct het verwijt vanuit het dorp dat het onderzoek had plaatsgevonden in een verkeersluwe periode tijdens corona. Op aandringen van de gemeente Breda heeft Sweco afgelopen najaar daarom aanvullend onderzoek gedaan.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Oosterhoutseweg splijt het dorp Teteringen letterlijk doormidden. © Pix4Profs / Joris Buijs

De resultaten daarvan zijn inmiddels bekend. Veel conclusies uit het eerste onderzoek, worden in het aanvullende rapport bevestigd. Met aanpassingen aan het doseersysteem en aan enkele kruisingen, plus het plaatsen van extra borden om verkeer te verleiden via de A27 te rijden, moet de situatie verbeteren.

Aanstede

De eerder voorgestelde gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede - waarbij verkeer de straat niet meer in zou kunnen rijden vanaf de Oosterhoutseweg en uitgaand verkeer alleen nog richting Oosterhout mocht afslaan - is voorlopig van de baan. De gemeente wil eerst kijken in hoeverre de andere maatregelen het probleem oplossen.