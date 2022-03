Gebrek aan vrijwilligers betekent einde van Boerendag Rijsbergen

Tuinplan­ten­kring­loop geopend in Breda: ‘Plantje dat normaal in de container verdwijnt, krijgt tweede leven’

BREDA - Bij verzamelgebouw De Teruggave is zaterdag de eerste Tuinplantenkringloop van Breda geopend. Hier kunnen mensen binnenkort gratis planten ophalen voor in de tuin, of juist doneren aan een ander. Met de winkel hoopt de gemeente de verstening van de binnenstad tegen te gaan.

