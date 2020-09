Gebouwen in Breda blijven dicht tijdens Open Monumentendag

Open Monumentendag 2020 had in Breda misschien net zo goed voor één keertje Gesloten Monumentendag kunnen heten. Vorig jaar telde de organisatie nog meer dan 40.000 bezoekjes aan de deelnemende monumenten. Om overal de 1,5 meter afstand te waarborgen bleven de deuren van de monumenten dit jaar gesloten. Waarmee niet gezegd is dat er niet genoten kon worden van de rijke geschiedenis van de stad.

,,Nogal een verschil met vorig jaar, ja”, laat Niki Fens-Mensen zich ontvallen. Ze is instructeur binnen de Rooi Pannen. Haar leerlingen van de opleiding Travel & Hospitality leiden dit weekend belangstellenden rond over hun campus, gevestigd op de oude Seeligkazerne. ,,Ik meen dat we vorig jaar op zaterdag duizend bezoekers hadden. Vandaag hebben we er geloof ik een stuk of dertig gehad”, zegt ze zaterdag halverwege de middag. Aan het eind van de dag bleken het er 44 te zijn geweest.

De zondag liep iets beter maar met een geschat aantal van honderd bezoekers, nog steeds slechts een fractie van het eerste jaar. Jan Verheem en Viviane Lenoir, actieve tachtigers, laten zich op zaterdag rondleiden door Kyra van Geel. De tweedejaars studente wijst met zichtbaar plezier op in het oog springende of juist goed verstopte bezienswaardigheden van de oude kazerne. Van het wachtershuisje bij de ingang, tot aan de witte huisjes aan de overkant van de weg waar in vroeger tijden de onderofficieren hun gezinnen onder konden brengen.

In één adem door vertelt ze over de plannen van de opleiding om hier na 2024 appartementen in beheer te nemen. ,,Na m’n studie wil ik rondleidingen en excursies gaan begeleiden”, zegt de studente. ,,Dus ik heb me voor vandaag supergoed voorbereid. De spiekbriefjes gebruik ik voor als iemand exacte jaartallen ofzo wil weten.” Jan Verheem, die ooit nog op deze kazerne gekeurd werd voor militaire dienst, knikt haar bemoedigend toe. ,,Je doet het goed hoor.” Jan en Viviane zijn echte cultuursnuivers.,,Op de Open Monumentendag bezoeken we jaarlijks één evenement”, zeg Viviane. ,,En volgende week dan gaan we bijvoorbeeld weer naar Willemstad, om daar wat rond te wandelen.”

De organisatie koos er dit jaar voor om een breed aanbod aan fiets- en wandelroutes aan te bieden. Vermeldenswaardig is de lancering van de city-game Credao. Hiermee beleven groepen bezoekers een gevarieerd speurspel in het centrum van de stad. ,,We weten op dit moment nog niet precies hoeveel groepen hebben deelgenomen”, zegt projectleider Lidwien Hupkens. ,,Maar zeker enkele tientallen groepen zijn me de app in de hand door de stad getrokken.”