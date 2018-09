Geboren Bredanaar Marcel Delhez nieuwe burgemeester Veldhoven

Rijd mee, waar kan het voor fietsers beter in Breda?

21:06 BREDA - De Bredase Fietsersbond wil inwoners van de stad mee laten denken over bepaalde verkeerssituaties in de stad. Voor het eerst organiseert de bond om die reden een fietstocht langs tal van knelpunten. Deelnemers wordt tijdens de tocht op zondag 30 september gevraagd wat hun mening is over het Bredase fietsbeleid.