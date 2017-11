Gebonk in de Terheijdense kerk

TERHEIJDEN - Gebonk galmt zaterdag door de Antonius Abtkerk. Heilige beelden zijn verplaatst of afgedekt met plastic. De transitie naar een multifunctionele kerk is in volle gang.

Vandaag worden de voorbereidingen getroffen voor de zware klus van maandag: het verwijderen van het massieve altaar. Het blad alleen weegt al 1300 kilo. "Het wordt nog een verassing hoe dat gaat, want we weten niet precies hoe alles vastzit", zegt Leo Vermeulen van de Werkgroep Onderhoud Kerk (WOK).

Er zou een botje van een heilige in zitten

In zijn hand houdt hij het relikwie dat hij uit het midden van het altaar heeft gehaald. Een loden doosje met een zegel, waarschijnlijk al honderden jaren oud. "Volgens de overlevering moet er een botje van een heilige inzitten. Maar openmaken is zonde, het is een stuk historie van deze kerk. We gaan het een nieuwe bestemming geven. Misschien in het hoofdaltaar, want die wordt straks weer in gebruik genomen."

Een derde deel van de kerk is al opnieuw ingericht. Dit deel behoudt de functie van religieuze ruimte, het andere wordt multifunctioneel. Rondleidingen, maar ook evenementen. Een ontmoetingsplek in het dorp. 'We gaan even naar de abt' moet een begrip worden, hoopt Petra Kimmel van Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden. "De invulling van de kerk is in al die eeuwen steeds veranderd en dit past bij de tijd van nu. De historie hebben we, het gebouw blijft intact. De verbouwingen, zoals de toiletten, zijn semipermanent dus kunnen later ook weer weggehaald worden."

Minstens 4 keer per jaar biechten met de klas

Een goede stap voor deze tijd, vindt ook Vermeulen die veel herinneringen heeft aan de kerk. Als kleine jongen kwam hij er al, toen het iedere zondag nog stampvol zat. "En minstens vier keer per jaar biechten met de klas. Als kind zat ik daar netjes in de kerkbank te wachten, hopende dat ik bij de kapelaan mocht, die was wat minder streng dan de priester."