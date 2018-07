'Gebiedsverboden tegen agressie en intimidatie op Galderse Meren'

Adank dreigt nu met gebiedsverboden voor bezoekers die zich stelselmatig intimiderend of gewelddadig gedragen. ,,Wij accepteren dat niet. Van onze handhavers blijf je af! Bij geweld en aangifte doen we meteen aangifte.'' De gemeente bekijkt of de boa's extra middelen kunnen krijgen, zoals een wapenstok. ,,Daarover praten we met politie en justitie.''

Brandbrief

Naar aanleiding van de gebeurtenissen vrijdag, een hete dag met topdrukte, hebben buurtbewoners een brandbrief naar de loco-burgemeester gestuurd. Ze vinden dat hij snel duidelijk moet maken hoe hij 'de situatie in het gareel gaat krijgen'. ,,Ik voel me hier niet veilig'', aldus een bewoner van de Rijsbergsebaan, die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant wil.

'Sfeer veranderd'

Gemeentelijk handhaver Corné Taks bevestigt de gang van zaken: ,,Er komt een ander soort publiek op de Galderse Meren. De sfeer is veranderd. Op drukke, warme dagen komen er vooral steeds meer groepen allochtone bezoekers uit België. Maar we zien sowieso meer buitenlandse kentekenplaten, Polen, Roemenen, Bulgaren. En ze willen allemaal op een paar centimeter van het water parkeren.''

'Gewoon doen'

De nieuwe bezoekers houden zich volgens de boa's vaak ook niet aan de regels, zoals het verbod op het stoken van open vuren, ondanks duidelijke verbodsborden. Bekeuren doen de boa's echter amper. ,,Als je dat wel doet, staan ze zo met vijftien man om je heen. Maar je moet er toch wat van zeggen als barbecuen in een droge bosrand, met zijn allen rond de waterpijp zitten of als vrouwen worden lastig gevallen. Dan heb je meteen een grote mond.''

De handhaver zegt dat het werk op zulke verhitte dagen 'echt niet fijn is': ,,We willen alleen maar dat de mensen gewoon eens normaal gaan doen.''

Meer handhavers

Wethouder Adank beaamt dat de druk groot is: ,,Dat zien we. Vooral op extreem warme dagen.'' De gemeente zet sinds de eerste klachten de zomer al meer boa's en verkeersregelaars in. Als het op een dag 23 graden of warmer wordt, komt Scorpions Security bijvoorbeeld met elf verkeershandhavers. Directeur Wilbert van den Broek: ,,Dan zetten we kruisingen af en stellen we éénrichtingsverkeer in rond de Galderse Meren.'' Als alle parkeerplaatsen tjokvol zijn gaat het recreatiepark helemaal op slot.

Nachtverbod

De verontruste bewoners werken intussen samen met onder anderen gebruikers en de wijkraad aan een alternatief beheersplan. Daarin stellen ze onder meer een totale avond- en nachtsluiting voor: ,,Auto's die na 21.00 uur nog op de parkeerplaats staan meteen wegslepen.''