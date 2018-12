Geanimeerde gesprekken in 'Café Wankelmoed’ in Zundert: een blijvertje

Vluchtelingen

Na dit drietal was de tafel voor twee Syrische vluchtelingen, die in Breda wonen. Vorig jaar speelden ze in de voorstelling 'Harmonie', over het Zundertse 'Nut en Vermaak', gemaakt door Dictus. De twee gingen in op het contact met Nederlandse ("sorry, geen tijd!") mensen en hun medewerking aan het stuk. ,,Het heeft me geholpen om eenvoudiger contact met Nederlanders te maken, dat was daarvoor moeilijker", zei een van hen. ,,Mede daardoor ga ik nu makkelijker met mensen om." De twee wezen er ook nog maar eens op dat het voor de meeste Syriërs, vaak universitair opgeleid, lastig is om hier aan betaald werk te komen. Een van hen is nu kapper, ,,maar dat zie ik meer als hobby. Eigenlijk ben ik bibliothecaris.”