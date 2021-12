Gauw een kerstcadeautje kopen op drukke zaterdag in het centrum van Breda

Bij cadeauwinkel WAAR Breda in de Houtmarktpassage vertelt Iris Willemstein dat ze de 'drukste zaterdag ooit’ beleeft. ,,Heel veel mensen komen naar binnen omdat ze weten dat alles vanaf morgen waarschijnlijk dicht gaat.”

En dat betekent een extra personeelslid in de kleine zaak. ,,Normaal gesproken staan we hier alleen, vandaag met z'n tweeën. Want anders is het allemaal best lastig te handhaven.”