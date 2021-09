Gaten in de begroting van buurtschappen, want een bloemencorso kost nogal wat

Green Tiny House wint bij het Timmerfes­ti­val: ‘Het leukste was dat er geen regels waren’

3 september BREDA - Het is maar een ideetje, maar waarom laten we kinderen de crisis in de woningbouw niet oplossen? Het Timmerfestival Belcrum levert het bewijs: geef kinderen materiaal en gereedschap, laat ze hun gang gaan en in drie dagen staat er een verzameling huisjes.