Gasvrij complex met vier woonlagen en twee deelauto's op Boerenbondterrein Prinsenbeek

PRINSENBEEK – Veertig appartementen, met elk een parkeerplaats op eigen terrein. En twee deelauto’s waar bewoners samen gebruik van mogen maken. Het is allemaal onderdeel van het bouwplan op het voormalige Boerenbondterrein in Prinsenbeek.

Het ontwerp van het L-vormige complex dat op de hoek Valdijk/Haverdijk moet komen, is eerder deze week online gepresenteerd door ontwikkelmaatschappij Haval en de gemeente Breda. Het ligt sinds gisteren ter inzage. Bij de eerste informatiebijeenkomst, in 2019, was al veel belangstelling voor het project.

Het gebouw krijgt vier bouwlagen, waarbij de bovenste bouwlaag opvalt doordat deze wat naar achteren is geplaatst. De appartementen langs de Haverdijk krijgen hun balkon aan de straatkant, bij de woningen langs de Valdijk zijn de balkons aan de achterzijde gesitueerd.

Parkeerdruk

Vanwege de reeds hoge parkeerdruk in het dorpscentrum is ervoor gekozen veertig parkeerplaatsen op de binnenplaats van het complex te maken. De inrit daarvan komt aan de zijde van tankstation Texaco. Ook komen er in rondom het complex nog negen openbare parkeervakken. Ontwikkelaar en gemeente hopen mede door het beschikbaar stellen van twee deelauto’s het aantal auto’s per appartement te beperken.

Volledig scherm Prinsenbeek, met links van het midden het kruispunt Valdijk, Haverdijk en de doorgang naar de Markt. In de oksel van dat kruispunt linksonder het donkere dak van de voormalige Boerenbond. Dat pand wordt gesloopt en maakt plaats voor veertig appartementen. © Google Maps

Alle appartementen, waaronder acht sociale huurwoningen, worden volledig gasloos. Ook komen er zonnepanelen. Rondom het complex is ruimte voor vergroening, zowel op de binnenplaats als aan de openbare zijde van het complex.

Tussendijcks

Het bouwplan, dat de naam Tussendijcks draagt, past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Besloten is de procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gelijk aan elkaar te laten lopen. Beide stukken liggen nu ter inzage en zienswijzen kunnen tot en met 7 december worden ingediend.

Donderdag 5 november is er een online vragenuur van 19.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via omgevingsplan@breda.nl. Dit vragenuur is niet bedoeld voor vragen over de koop of huur van de appartementen. De verkoop start eind dit jaar, de verhuur naar verwachting eind 2021. Meer informatie staat op: tussendijcks.nl

