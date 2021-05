Gastheer of uitsmijter, slachtoffer of scèneschopper? ‘Wij zijn gastheer en zo gedragen we ons ook’

NAC zet FC Volendam met gemak opzij en bereikt halve finale play-offs

15 mei NAC heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finale van de play-offs. In de eerste ronde werd FC Volendam verslagen (4-1). Donderdag is de nummer 16 van de eredivisie (FC Emmen of Willem II) de tegenstander.