Gast (44) probeert restaurant in Breda te verlaten zonder te betalen

‘Marokkaan aanrijden is 100 punten’: Bredase school neemt maatrege­len tegen beveili­gers in opleiding

9:15 BREDA - ‘Racistische’ berichten in een Snapchatgroep van beveiligingsstudenten van het Vitalis College in Breda hebben tot ophef geleid op sociale media. De studenten maken misplaatste grappen over onder andere het doodrijden van Marokkanen. De school zegt de berichten ten zeerste af te keuren en heeft direct ‘passende’ maatregelen getroffen.