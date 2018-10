Gasspuiter café Janssen zwijgt in alle toonaarden; man nog twee weken vast

videoBREDA - De 22-jarige Oosterhouter die wordt verdacht van het spuiten van een gas in café Janssen in Breda, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Volgende week beslist de rechter of hij nog langer wordt vastgehouden.

Het motief van de vermoedelijke dader is nog steeds onbekend. De man is opgespoord door camerabeelden uit het Bredase café waar in de nacht van vrijdag op zaterdag 27 cafebezoekers onwel werden. Hij blijft zwijgen over de reden waarom hij in een vol café pepperspray of ander gas heeft losgelaten. ,,Hoe dan ook, in beide gevallen gaat het om gas dat de gezondheid aantast en zorg voor irritatie aan ogen en luchtwegen", zegt woordvoerder Elke Kool van het Openbaar Ministerie.

Officieel luidt de tenlastelegging 'mishandeling met voorbedachte rade, door het verspreiden van een bijtende of traanverwekkende stof in een horecagelegenheid'. Daarnaast wordt de Oosterhouter ook verdacht van handel in drugs en het in bezit hebben van een verboden wapen (de bijtende stof).