Gasprijs naar recordhoogte, maar glastelers maken zich niet druk

Geen gas meer uit Groningen, een hogere energiebelasting. Het zorgde ervoor dat de gasprijs vorig jaar flink omhoog schoot. En het eind van die stijging is, voorspellen de kenners, nog lang niet in zicht. Dat is vervelend voor de particulier die zijn gasrekening dit jaar gemiddeld met 40 euro ziet stijgen. Maar ronduit desastreus voor sectoren die bijna volledig afhankelijk is van gas, zoals de glastuinbouw waar jaarlijks met miljoenen kubieke meters de kassen warm gestookt worden.

Zou je denken. Toch lijken de glastuinders zich vreemd genoeg nauwelijks druk te maken om de stijgende gasprijs. ,,Is ook niet nodig’’, reageert Dennis Grootscholte van 4Evergreen, het glastuinbouwbedrijf in Steenbergen waar paprika’s worden geteeld. ,,Die stijging zagen we bijtijds aankomen. Dat hebben we als bedrijf al lang gefixed.’’

Met ’fixen’ doelt de technisch directeur van het kassenbedrijf dat goed is voor de produktie van miljoenen paprika's per jaar, op het afsluiten van langjarige contracten om tegen een vaste prijs gas af te nemen. Een methode die al sinds jaar en dag gemeengoed is in de branche, weten ze ook bij de ZLTO, de brancheorganisatie voor de glastuinders.

Maar dat is niet de enige reden waarom de sector zo opvallend rustig blijft onder de gestegen gasprijzen, beweert ZLTO-woordvoerster Kim Roetert, ,,Wij hebben niet het idee dat onze leden heel erg te lijden hebben onder de prijzen. En dat komt ook omdat veel van onze leden hun energieverbruik flink hebben weten te reduceren. Er is de afgelopen jaren in die branche echt heel veel gebeurd.‘’

Dat laatste is ontegenzeggelijk waar. De sector, die zich graag neerzet als kampioen energie besparen, wist sinds 1990 het energieverbruik met slimme kassen met bijna de helft te reduceren. Door kassen te bouwen die het zonlicht opvangen en omzetten in electriciteit gaan komkommers telen en stroom opwekken tegenwoordig hand in hand. Bovendien zijn de kassen voorzien van warmtewisselaars. Warmte die overdag te veel is, wordt 's nachts benut. Overtollige zonnewarmte wordt in het grondwater opgeslagen voor gebruik in de winter. Restwarmte gaat naar de buren.

Bij SweetPoint in Made, het glastuinbouwbedrijf met ondermeer een vestiging in Made waar puntpaprika’s worden verbouwd, zijn ze nog een stapje verder gegaan. Een van de vestigingen draait inmiddels op aardwarmte. ,,En de tweede volgt komend voorjaar’’, vertelt directeur Wim van der Lans die de gasprijs ook al heeft gefixed en daardoor tot 2023 verzekerd is van een relatief lage gasprijs.

,,Wie weet zijn we tegen die tijd wel helemaal over op andere energiebronnen en is gas helemaal niet meer aan de orde voor ons’’, lacht Lans die zich ook al weinig zorgen lijkt te maken. Zijn Steenbergse collega Dennis Grootscholte zou met zijn 4Evergreen ook wel willen overstappen op aardwarmte. Maar dat zit er voor zijn bedrijf vooralsnog niet in. ,,Daar is helaas het gebied waarin wij zitten niet geschikt voor. Dan moeten we te diep gaan. Maar anders hadden we dat zeker overwogen. ‘’