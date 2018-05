'Gasloos Breda': simpele oplossingen vragen om een coalitie

Zo is een van de problemen van de milieudiscussie, dat het bijna niet zichtbaar te maken is, zichzelf wel aan het oplossen... Maar terug naar de inzet: hoe maken we Breda zo snel mogelijk aardgasloos? Volgens Paul de Beer, wethouder voor onder andere duurzaamheid, is Breda al begonnen. "Van de 85.000 woningen is een vijfde al aangesloten op het warmtenet. Dat is al best veel, maar er is dus ook nog een hoop te doen. We willen jaarlijks nog eens 2.700 woningen 'van het gas af'. Maar het is een ingewikkelde puzzel, die met meerdere partijen moet worden opgelost. Maar we moeten aan de gang, en we moeten versnellen."