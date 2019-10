Gaslek in woonwijk in Bavel: straat afgesloten

Winkelleeg­stand Breda lijkt op orde... Als je vertrek Hudson's Bay niet meetelt

7:00 BREDA - In het centrum van Breda staat negen procent van de winkels leeg. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wél is 7500 vierkante meter in de binnenstad in andere handen over gegaan. Dat zijn mooie cijfers, maar daarbij is geen rekening gehouden met de sluiting van warenhuis Hudson’s Bay.