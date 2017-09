Gaslek in Baarle-Nassau, weg uur afgesloten

50.000 liter water weggepompt uit Valkenberg, Breda Barst kan doorgaan

12:20 BREDA - Waar het Valkenberg donderdag nog als een groot zwembad erbij lag, is het nu weer een begaanbaar park. In totaal is er 50.000 liter water weggepompt door een in waterafvoer gespecialiseerd bedrijf uit Rotterdam. "Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat", meldt Breda Barst op Facebook.