Gasleiding vlak achter benzinepomp gesprongen in Prinsenbeek, politie zet straat af

Foodhall Breda van start met burrito's, burgers én een eigen biertje

18 april BREDA - De quesadilla’s en burrito's liggen klaar in de stand van Amigos, the Mexican Taste in de Foodhall Breda. "Maar als mijn moeder straks een taco wil, dan maak ik die ook wel even,” lacht Dennis de Nijs, de mede-eigenaar van het Amigos-restaurantje.