Gasfles ontploft in schuur in Teteringen: twee gewonden naar ziekenhuis

CDA Breda: ‘Geef VVV hoekje in winkel binnenstad’

16:15 BREDA - De definitieve sluiting van de VVV-winkel in Breda roept vragen op bij de gemeenteraadsfractie van het CDA. Raadslid Caspar Rutten wil van burgemeester en wethouders weten wat er met het pand aan het Stadserf gaat gebeuren. Ook vraagt hij zich af of het mogelijk is om bijvoorbeeld bij een boekwinkel in de binnenstad een klein ‘VVV-hoekje’ in te richten.