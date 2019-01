Gas. Er op? Of er af?

Er is een nieuw bouwplan in Breda. Deze week won het een prijs. Het heet ‘Gas er op!’. En het is, begrijp ik van de wethouders Daan Quaars en Paul de Beer: ,,Helemaal toekomstgericht.”

Toekomstgericht? Gas er op? Huh? Wat een gekke naam! We moesten toch juist van het gas af?

Nou geef ik toe dat ik dat hele ‘gas-er-af- verhaal’ best complex vind. Ooit was gas immers juist hartstikke goed.

Aardgas

Ik herinner me nog een winderige dag een jaar of tien geleden. Op de milieustraat aan de Slingerweg opende een enthousiaste milieuwethouder Wilbert Willems een navulpunt voor aardgas. Het hele gemeentelijke wagenpark ging op dat goedje rijden, zei hij toen blij. Waarom? Nogal wiedes. Was goed voor het milieu.

Wij, journalisten, knikten, het kladblokje stevig in de verkleumde knuistjes, instemmend mee. Gas? Dat was goed! Wisten wij ook. Stroom, dat was pas slecht. Niet voor niets was het veel duurder. Elektriciteit werd immers opgewekt in kolengestookte centrales. En met de verbranding van kolen en olie werd veel meer CO2 uitgestoten dan met gas.

Van het gas af

Dat natuurkundige principe geldt trouwens nog steeds. Toch is er wat veranderd. Opeens moeten we ‘van het gas af’. Natuurlijk: deels vanwege de aardbevingen in Groningen. Maar ook, zo horen we: omdat het goed is voor het milieu.

Alles moet opeens op stroom. De kachel, het fornuis, de auto en zelfs de fiets. Maar, doordat het gas in de ban gaat, groeit onze vraag naar elektriciteit. We gaan meer stroom gebruiken. En dat moet ergens vandaan komen.

Elektriciteitsbehoefte

Elektriciteit kan duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen en windmolens en zo. Maar volgens mij zijn er er daar nog lang niet genoeg van om in onze groeiende elektriciteitsbehoefte te voorzien. Dus moeten centrales meer stroom opwekken. En, omdat kolen zo vies zijn, wordt daar steeds vaker gas voor gebruikt.