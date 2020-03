Garagemoord: wie hielpen bij gruwelijke moord op Ger van Zundert (49) uit Breda

Stem

Vastgebonden

Ger Van Zundert wordt dan in een garagebox in brand gestoken . Hoofdverdachte Janie H. uit Breda zit al vast. Naar de helpers van H., twee mannen met een Limburgs accent, is tot nu toe tevergeefs gezocht. Met de verspreiding van de bewakingsbeelden en het geluidsfragment hoopt het Openbaar Ministerie tips te krijgen die leiden tot hun aanhouding. H. zelf zwijgt.

De moord op Ger van Zundert was gruwelijk. Het slachtoffer zou in de garagebox aan de Sparrenweg in Tuinzigt eerst zijn vastgebonden door de twee onbekenden van wie nu de bewakingsbeelden zijn getoond. Vervolgens zou hoofdverdachte Janie H. hem hebben overgoten met benzine en in brand gestoken. Daarbij zou H. een pilsje hebben staan drinken. Van Zundert overleed een dag later, nadat hij dit eerst nog tegen de politie had kunnen vertellen. Hij was zwaargewond maar kon nog zeker een uur helder verklaren aan de politie, toen hij naar het ziekenhuis was gebracht.