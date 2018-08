Garageboxen in brand in woonwijk bij Haagse Beemden Breda

VIDEO De top van de Bredase zendmast is er eindelijk af

18:57 BREDA - Bijna twaalf uur later dan gepland, is vrijdag om 18.30 uur het bovenste gedeelte van de 71 meter hoge zendmast in het centrum van Breda naar beneden gehaald. De vertraging was mede opgelopen door een brand die 's middag was ontstaan in de mast.