Ganzenplaag teistert Bredase bevolking, veel overlast van ganzenpoep in parken en bij meren

Defensie mbo VeVa trekt in bij vmbo Scala in Teteringen

19:31 TETERINGEN - Bij Scala, de vmbo-school aan de Meulenspie in Teteringen, komt na de zomervakantie een mbo-afdeling. Het gaat om de veiligheidsopleiding van de VeVa, de mbo-opleiding van Defensie. Die is op dit moment in Breda nog ondergebracht bij het Vitalis College in Breda. Daar gaat de VeVa weg.