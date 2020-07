Gamehalls eindelijk open: ‘Je ziet dit altijd in Amerikaanse films, maar nu kan het ook in Breda’

Breda zit niet te wachten op West-Brabantse buur-boa

12:46 BREDA - Op de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) uit andere gemeenten in West-Brabant zit Breda niet te wachten. Ook andere gemeenten in deze streek voelen die behoefte niet. Want ook al hebben de boa’s het overal erg druk, sinds de uitbraak van de coronacrisis is er nog maar één keer gevraagd om de inzet van Bredase boa’s in een andere plaats in West-Brabant.