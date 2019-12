Game Over: spelletjescafé De Zandloper in wijk Zandberg sluit de deuren

Dure kerstboom slokt budget Betoverend Breda voor groot deel op

10 december BREDA - De elf meter hoge kerstboom die dit jaar voor de tweede keer op de Grote Markt in Breda komt te staan, slokt een groot deel van het budget van het winterse evenement Betoverend Breda op. Volgens goed geïnformeerde bronnen kost de boom gemiddeld rond de 100.000 euro per jaar. Breda Marketing, organisator van het evenement, zit er in elk geval voor drie jaar aan vast.