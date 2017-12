Galloways weg uit 'verzopen' Zaartpark in Breda

BREDA - De Galloways in het Zaartpark in Breda, aan de zuidelijke rondweg, worden dit weekeinde nog naar verplaatst naar een meer geschikte locatie. De dieren staan in het door de neerslag verzopen park, gelegen aan de Aa of Weerijs, met de poten in het water.