Galderse Meren rond 14.00 uur afgesloten vanwege drukte: ‘Het is ook de perfecte plek met kleine kinderen’

Droogte zorgt voor eerste onttrek­kings­ver­bo­den in West-Bra­bant: ‘Warmte en noordoos­ten­wind’

BREDA - In diverse sloten en beken in West-Brabant geldt per direct een onttrekkingsverbod. Boeren mogen hier geen gebruik maken van het oppervlaktewater. Waterschap Brabantse Delta neemt deze maatregelen vanwege de wekenlange droogte.