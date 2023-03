Galderse Meren krijgen een duurzame facelift, groen licht voor horeca en kleine evenementen

COLUMN Telefoon­toe­ris­ten: niks gezien maar we zijn er gewéést

Op het perron in Breda stond ik in alle vroegte naar mijn oudste zoon te zoeken. Dat viel nog niet mee, want het was druk. Om me heen zag ik alleen maar zijkanten van hoofden. Iedereen stond met zijn gezicht omlaag in zijn telefoonscherm te turen.