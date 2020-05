Galderse Meren en Valkenberg zitten vol: Breda op zoek naar alternatieve stadsparken en zwemplassen

video Nieuwe gamehalls in Breda: ‘Bij virtual reality hoor je de klanten gillen’

28 mei BREDA - Twee nieuwe speelhallen in Breda staan in de startblokken om hun zaken te openen. Zowel Gameplanet in de Tolbrugstraat als Gamestate op de Grote Markt zijn nieuwkomers in Breda. Eind juni horen ze of ze open kunnen gaan.