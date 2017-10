Gaat Patricia Paay op Patersven Wernhout wonen?

WERNHOUT - Gaat Patricia Paay in Wernhout wonen, op Parc Patersven? Dat gerucht gaat, sinds de glamourdiva in het grensdorp op de open-huizendag werd gesignaleerd.

Diverse bewoners op het voormalige recreatiepark hebben haar opvallende Rotterdamse verschijning gezien. Dat was zaterdag 30 september, de landelijke open-huizendag, dus ook op Patersven waar momenteel tientallen bungalows tussen de anderhalve en drie ton te koop staan.

Voormalige camping Patersven was lang omstreden vanwege toen nog illegale permanente bewoning en grote aantallen arbeidsmigranten. Diezelfde dag werd het nu 68-jarige showbizzfenomeen gesignaleerd tijdens een lunch in brasserie Bij de Nonnen, in het naburige Zundert.

Huizenjacht

BN DeStem krijgt de voormalige hitzangeres niet aan de lijn over haar huizenjacht - ze wil er niks over kwijt - wél haar management, Entertainment-NL. Directeur Glenn Vervoort, die haar iedere dag spreekt, bevestigt alleen dat 'La Paay' op zoek is. ,,Maar Patricia kijkt op meerdere plekken, er zijn diverse huizen in beeld en voor zover ik weet heeft ze nog niets definitiefs."

Ruim een week geleden kwam de verkoop van haar dijkwoning in Lijnden (Haarlemmermeer) rond. Die was nog maar net opgeknapt, maar ze had het er volgens de roddelrubrieken niet naar haar zin. Sindsdien wonen Paay en haar vriend Robbert Hinfelaar (33) 'for the time being' op een stiekeme plek, vertelt Vervoort. ,,Want ze hadden de laatste tijd wel erg veel last van de bladen."

Kasteeltje

Haar manager reageert niet op de vraag of een grensplaats als Wernhout zich leent voor de carrière van de veelbesproken Paay. Maar geheel onbekend is West-Brabant haar zeker niet. Met haar derde echtgenoot, deejay Adam Curry woonde zij geruime tijd in het Vlaamse Rijkevorsel, twintig kilometer verderop. Hun kasteeltje was smakelijk decor voor een televisie-soap en werd later saillant genoeg voor ruim twee miljoen euro overgenomen door de ouders van haar vierde echtgenoot, Robbert.

Op het afgelegen woonpark vragen bewoners zich ondertussen af wat Patricia Paay daar tussen de ruim vierhonderd huizen te zoeken zou hebben. Bij de Verenging van Eigenaren Patersven is het verhaal bekend, maar weet men niets van een eventuele aankoop. En één van de mensen die Patricia Paay hebben gezien, zegt: ,,Iedereen welkom. Maar dat ze hier geweest is, wil niet zeggen dat ze hier ook echt komt te wonen. We horen het wel."