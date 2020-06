Gaat NAC de wielerwereld veroveren? ‘Veel Belgische clubs doen dit ook’

BREDA - Een voetbalclub die een wielershirt lanceert, een op het oog wat vreemde combinatie. Toch is het in het geval van NAC prima verklaarbaar. En: de opbrengsten gaan naar een goed doel: de last mile richting het stadion.

Eigenlijk is het nieuwe NAC-wielershirt ontworpen met het oog op de Vuelta die in augustus Breda aan zou doen. Maar ja: corona. Geen reden om de lancering van het voetbal-wielershirt uit te stellen. Nee, juist dé reden om het alsnog op de markt te brengen.

,,In deze coronatijden pakken mensen steeds vaker de fiets om te sporten en bewegen. Dus nu lanceren we het alsnog, maar dan met een iets ander einddoel dan oorspronkelijk”, legt Jean-Paul Kuijpers van de stichting Samen voor NAC uit.

Grootste wens

Eigenlijk zouden er twee shirts uitgebracht worden en was het een samenwerking met de gemeente Breda. Maar het rode Breda-shirt blijft vooralsnog op de planken. De opbrengst van deze shirts zouden ten goede komen van de gehandicaptensport, een goed doel dat door de organisatie van de Vuelta zelf geïnitieerd was.

,,Dat verschuift dus naar volgend jaar, als de wielerronde hier alsnog komt. En dus kwamen we uit bij onze eigen grootste wens, het ding dat bovenaan ons verlanglijstje stond”, vervolgt Kuijpers.

En dat is de zogenoemde ‘last mile’, een uit Engeland overgewaaid begrip. In de praktijk is dat de kilometer tussen café ‘t Hoekske en het NAC-stadion. Die kilometer zou meer een NAC-signatuur moeten krijgen.

Quote Veel Belgische voetbal­clubs brengen dat soort wielren­shirts ook uit, daar is het erg populair. En het shirt is ook erg gaaf geworden Daan Quaars, wethouder

,,Daar zijn binnen de diverse supportersgeledingen al vele ideeën over. Over historie, over symboliek; eigenlijk is er nog niets concreets over te vertellen, dat is de huidige fase. Het is nu zoeken naar draagvlak: bij de gemeente, bij de wijk, bij ProRail, bij iedereen”, legt Kuijpers uit.

Want ook over welk gebied het precies gaat, is nog in de onderzoeksfase. Dat kan alleen het fietspad zijn, maar ook de Lunetstraat-breed.

Belgische voetbalclubs

Wethouder Daan Quaars vindt het een interessant initiatief. ,,We willen de stad allemaal mooier maken en als ideeën uit de samenleving komen, sta ik er altijd voor open”, zegt hij.

Ook in eerste instantie, met het oog op de Vuelta, was de gemeente enthousiast en haakte met plezier in op de wielrenshirts. ,,Veel Belgische voetbalclubs brengen dat soort wielrenshirts ook uit, daar is het erg populair. En het shirt is ook erg gaaf geworden.”

‘Wij gaan niet opzij’

De shirts komen deze week op de markt en zijn ontworpen door Myrthe Koppelaar, de huisontwerpster van stichting Samen voor NAC. De Grote Kerk en het logo van de gemeente komen erin terug. Op de achterzijde staat diagonaal ‘wij gaan niet opzij’, een veelgebruikte leus vanuit de NAC-supporters en een ludieke knipoog in de aanhoudende discussie omtrent wielrenners op de weg.