Gaat Hudson's Bay in Breda vandaag al dicht?

Snertloop in Rijsbergen helpt kinderen naar school

10:00 RIJSBERGEN - Voor de zevende keer vindt zondag 29 december in Rijsbergen de snertwandeling Walk for Children plaats. Met de wandeling wordt geld ingezameld voor de stichting Let the Children Play. Die werd in 2009 opgericht om hulp te bieden aan kinderen in Oeganda.