Gaat het CSM-miljoenenproject in Breda door? ‘Het is te belangrijk om er moeilijk over te doen’

video ‘Enorme geweldsex­plo­sie’: 6 maanden cel en tbs voor 20-jarige na oproer in Den Hey-Acker

3 december BREDA - Een 20-jarige jongen die betrokken was bij het oproer in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda op 14 mei, is veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging. Gezien de ernstige psychische stoornissen van de verdachte en het recidivegevaar verbindt de rechtbank geen maximale termijn aan zijn tbs.